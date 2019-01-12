Çavuşoğlu: "Türk Bayrağının Dünyanın Her Yerinde Dalgalanmasına Vesile Olduk"

Çavuşoğlu: "Türk Bayrağının Dünyanın Her Yerinde Dalgalanmasına Vesile Olduk"

- "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" toplantısında konuştu.

- "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" Toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" toplantısında konuştu.

Kaynak: AA
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