Çavuşoğlu: "Türk Bayrağının Dünyanın Her Yerinde Dalgalanmasına Vesile Olduk"
- "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" toplantısında konuştu.
- "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" Toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" toplantısında konuştu.
Kaynak: AA