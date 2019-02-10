Çavuşoğlu: "Tüm Hizmetlerde Alanya İlklerin Şehri Oldu"
- Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılış töreni Binadan görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi Mehter Takımının gösterisi Video gösterimi Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,...
- Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılış töreni
Binadan görüntüler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi
Mehter Takımının gösterisi
Video gösterimi
Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılış törenine katılarak konuşma yaptı. (1)
Kaynak: AA