Çavuşoğlu: "Tüm Afrika ülkelerine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"
15.02.2021 12:02 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:08
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışına katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışına katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu