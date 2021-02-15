Çavuşoğlu: "Tüm Afrika ülkelerine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"
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Çavuşoğlu: "Tüm Afrika ülkelerine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"

15.02.2021 12:02 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:08

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışına katıldı. (1)

Çavuşoğlu: 'Tüm Afrika ülkelerine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz'
Çavuşoğlu: 'Tüm Afrika ülkelerine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz'
Çavuşoğlu: 'Tüm Afrika ülkelerine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz'
Çavuşoğlu: 'Tüm Afrika ülkelerine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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