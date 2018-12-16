Çavuşoğlu: Trump Erdoğan'a 'Gülen ve Diğerlerinin İadesi İçin Çalışıyoruz' Dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Gülen ve diğerlerinin iadesi için çalışıyoruz." dediğini söyledi.

Katar'da düzenlenen 18. Doha Forumu'nda konuşan Çavuşoğlu "Trump, Arjantin'de Erdoğan'a Gülen ve diğerlerinin iadesi için çalışıyoruz dedi." diye konuştu.

Arjantin'de 30 Kasım - 1 Aralık tarihinde G20 zirvesi yapılmıştı.

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