Çavuşoğlu, Togo Dışişleri Bakanı Dussey ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Togolular Bakanı Robert Dussey'i karşılaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Robert Dussey'in fotoğraf çektirmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Robert Dussey'in görüşmesi ANKARA -...