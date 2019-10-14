Çavuşoğlu-Tleuberdi görüşmesi - BAKÜ
Bakan Çavuşoğlu'nun Kazakistan Dışişleri Bakanı Tleuberdi ile görüşmesi detaylar BAKÜ - Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı.
14.10.2019 10:07
Bakan Çavuşoğlu'nun Kazakistan Dışişleri Bakanı Tleuberdi ile görüşmesi detaylar BAKÜ - Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı öncesi Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ile görüştü.
Kaynak: AA