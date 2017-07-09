Çavuşoğlu, Tillerson ile Görüştü

Çavuşoğlu ile Tillerson, Suriye, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz ve terörle mücadele konularını görüştü.

Çavuşoğlu, Tillerson ile Görüştü

Çavuşoğlu ile Tillerson, Suriye, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz ve terörle mücadele konularını görüştü.

Kaynak: Dunya.com