Çavuşoğlu-Thordarson Görüşmesi

Çavuşoğlu-Thordarson Görüşmesi

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson ile görüşmesi BRÜKSEL - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson ile bir araya geldi.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson ile görüşmesi BRÜKSEL - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson ile bir araya geldi.

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