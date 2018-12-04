Çavuşoğlu-Thordarson Görüşmesi

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson ile görüşmesi BRÜKSEL - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson ile bir araya geldi.