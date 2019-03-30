Çavuşoğlu: Teröristlerle, Bölücülerle Kesinlikle Halkımızı Ayırıyoruz (1)

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz teröristlerle, bölücülerle kesinlikle halkımızı ayırıyoruz. PKK derken kesinlikle Kürt kardeşlerimizle PKK'yı ayırt ediyoruz. Çünkü O PKK, en çok zulmü Kürt kardeşlerimize yapmıştır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesindeki Avsallar Mahallesi meydanında kurulan alanda vatandaşlarla buluştu. Cumhur İttifakı için hemşehrilerinden destek isteyen Çavuşoğlu, "Arkadaşlarımız yaklaşık 3 aydır gece gündüz çalışıyor. Alanya'da gitmedik yer bırakmadılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah gayretlerimizin neticesini yarın sandıkta göreceğiz. Fırsat buldukça arkadaşlarımızın çalışmalarına destek olmaya çalıştım. Bu seçim Alanya'mız için Antalya'mız için çok önemli. Belde belde, mahalle mahalle dolaşamadım maalesef. Malum görevler nedeniyle yurt dışına da çıkmak zorunda kaldık" dedi.

'70 MİLYON TURİST, 70 MİLYAR GELİR'

Konuşma yaptığı caddeyi sevdiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Çünkü burası Türkiye'nin mozaiğini oluşturuyor. Türkiye'nin her yerinden esnaf arkadaşlarımız burada kardeşçe yaşıyor. Bu yıl turizm geçen yıldan daha iyi olacak. O yüzden de hedeflerimizi yeniledik. '50 milyon turist 50 milyar gelir' dedik. Buna yaklaştık ve hedefimizi revize ettik. '70 milyon turist, 70 milyar gelir' dedik" diye konuştu

'SAHADA OLDUĞU GİBİ MASADA DA GÜÇLÜYÜZ'

Bir siyasetçinin arkasında halk desteğinin olması gerektiğine dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün dik durmasının önemi budur. O önce Allah'ına, sonra milletine güveniyor. Aynı zamanda dış politikada, sahada olduğu gibi masada da güçlüyüz. Sahadaki kazanımlarımızı diplomaside masada kaybetmiyoruz. Masaya özgüvenle oturuyoruz, müzakere ederken kırmızı çizgilerimizden taviz vermiyoruz. O masada kendinizi güçlü hissettiğinizde istediğinizi daha fazla alırsınız. Biz de o masalarda milletimizin, Türk milletinin, 82 milyonun, Antalya ve Alanya'nın desteğini hissediyoruz ki o masada güçlü bir şekilde ülkemizi, milletimizi hatta dış ülkelerde mazlumların ve mağdurların, ümmetin hakkını sonuna kadar savunuyoruz. Arkamızda bu millet olmazsa yapamayız, ülkemiz güçlü, bağımsız olmazsa bunu yapamayız."

'BU ŞEÇİMLER ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN DE ÖNEMLİDİR'

31 Mart seçimlerinin önemli olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü kalkınma yerelden, şehirlerden başlar. İçinde yaşadığımız şehirleri emin insanlara teslim etmek bakımından önemli ama bu seçimler ülkemizin geleceği için de önemlidir, yani bir beka meselesidir. Beka derken karamsar tablo çizmek istemiyoruz. Evet, gerçekçi olalım, karşımızda tehditler var, tehlikeler var, terör örgütleri, hainler, bölücüler var. Bunlarla mücadeleye devam etmemiz lazım. Biz teröristlerle, bölücülerle kesinlikle halkımızı ayırıyoruz. PKK derken kesinlikle Kürt kardeşlerimizle PKK'yı ayırt ediyoruz. Çünkü O PKK, en çok zulmü Kürt kardeşlerimize yapmıştır. Bu caddede birçok Kürt arkadaşımız var. Bunlar vatanına, milletine bağlı insanlar veya CHP'ye oy vermiş vatandaşlarımızla CHP içinde PKK cenazelerine gidenleri bir tutar mıyız? İYİ Parti'ye oy vermiş insanlarımızla PKK'nın belirlediği kişileri listesine alanları bir tutmayız. veya milli görüş diyerek milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Bugün 80'den fazla PKK'lıyı listesine alan Saadet Partisi ve yöneticileriyle o partiye oy verenleri bir tutamayız. CHP'ye, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne oy vermiş vatandaşlarımızı kesinlikle eleştirmeyiz. Hatta HDP'ye iyi niyetle oy vermiş Kürt kardeşlerimiz de var. Bu insanların hepsine de terörist demiyoruz ama bir gerçek vardır ki HDP, PKK'nın doğrudan yüzde 100 kontrolündedir. PKK'dan habersiz bir adım bile atamaz. Bugün o partilerin içinde Türkiye genelinde 325 kişi var. Bunların yüzde 100'ünü PKK belirlemiştir. Antalya'da da CHP listesine HDP kontenjanından giren 5 kişiyi PKK belirlemiştir. Biz Kürt, Boşnak, Laz, Çerkez, Arap kökenli kardeşlerimizle ittifak yapıyoruz. Tüm gönül coğrafyasında bizimle yaşayan kardeşlerimizle teröristleri ve teröristlere destek verenleri ayırıyoruz. Yıllardır bizimle yaşayan kardeşlerimizi teröristlerle bir tutmuyoruz. Biz ittifakı bu kardeşlerimizle yaparken, onlar terör örgütüyle yapıyor. Aramızdaki fark bu."

'GÜÇLÜ DEVLET VE MİLLET OLMAK ZORUNDAYIZ'

Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak gerektiğine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Bugün biz yerimizde sayarsak, gelecek hedeflerimize güçlü yürümezsek, o zaman bizlerle uğraşan çok olur. Karşımıza çıkan engelleri aşamayız. Yeni Zelanda'daki terör saldırısına, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline, Kudüs'te, Gazze'deki vahşete göz yumsak bizim beka sorunumuz olmaz. Bu 'beka yok' diyenler neden böyle düşünüyor? Biz onların arkasında emri vaki olalım, eskisi gibi olalım diyorlar. O eski güne dönmek isteyenler var. Bizim hedeflerimiz, sorumluluklarımız var. Bizim 2023 hedeflerimiz var. 2053 ve 2071 hedef ve vizyonları boşuna mı koyuyoruz? Bu tarihlere geldiğimizde güçlü devlet ve millet olmak zorundayız. Ayrıca bizim sorumluluğumuz sadece 82 milyonla sınırlı değil, bizim sorumluluğumuz için soydaşlarımız, akrabalarımız yok mu? Bakıyoruz Türkiye hakkında insan kaynakları konusunda ders vermeye çalışıyor, ahkam kesiyor, ben soydaşlarımız hakkında konuştuğumda içişlerimize karışıyor diyorlar. Tabii konuşurum. İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamazsan konuşurum. Bugün dünyadaki mazlumların tek umudu Türkiye'dir. Abartmıyorum, görüyor ve yaşıyorum. Gördüğüm tüm mazlumlar bunu söylüyor. 1 milyon 800 bin ümmet var ve tüm ümmetin de umudu Türkiye'dir. Bu ülkenin bazı yöneticileri, Cumhurbaşkanını sevmiyor, çünkü kendi halkı dik duran, haksızlıklara karşı çıkan, ümmetin haklarını savunan bir lider istiyor. O yüzden de kıskanıyorlar." - Antalya

Kaynak: DHA