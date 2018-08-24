Çavuşoğlu: Temaslar Bölgenin Güvenliği, Refahı ve İstikrarı İçin Çok Önemli
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İki devlet başkanı (Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin) ve bizlerin arasındaki temaslar, gerçekten iki ülke olduğu kadar bölgenin güvenliği, refahı ve istikrarı için de çok önemli." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İki devlet başkanı (Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin) ve bizlerin arasındaki temaslar, gerçekten iki ülke olduğu kadar bölgenin güvenliği, refahı ve istikrarı için de çok önemli." dedi.
Kaynak: Dunya.com