Çavuşoğlu: "Tarihin sarkacı yeniden Asya'ya doğru kayıyor"
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Çavuşoğlu: "Tarihin sarkacı yeniden Asya'ya doğru kayıyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona girişi Açılışa katılanlar Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkması Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Çalıştayı'nın açılışına katıldı.

26.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:31

Dışişleri Bakanı 'nun salona girişi

Açılışa katılanlar

Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkması

Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Çalıştayı'nın açılışına katıldı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu: "Tarihin sarkacı yeniden Asya'ya doğru kayıyor"
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