Çavuşoğlu: "Tarihin sarkacı yeniden Asya'ya doğru kayıyor"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona girişi Açılışa katılanlar Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkması Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Çalıştayı'nın açılışına katıldı.
26.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:31
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona girişi
Açılışa katılanlar
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkması
Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Çalıştayı'nın açılışına katıldı. (1)
Kaynak: AA