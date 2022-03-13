Çavuşoğlu: "(Taliban yönetimi) Tanıma konusunda çok aceleci davranmıyoruz" - Haberler

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Çavuşoğlu: "(Taliban yönetimi) Tanıma konusunda çok aceleci davranmıyoruz"

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında basın toplantısı düzenledi. (5)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Taliban yönetimini) Tanıma konusunda çok aceleci davranmıyoruz. Çünkü atılması gereken adımları biz de tüm dünya gibi görmek istiyoruz"

Çavuşoğlu: (Taliban yönetimi) Tanıma konusunda çok aceleci davranmıyoruz

Çavuşoğlu: (Taliban yönetimi) Tanıma konusunda çok aceleci davranmıyoruz

Çavuşoğlu: (Taliban yönetimi) Tanıma konusunda çok aceleci davranmıyoruz

AA / Güncel

Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, Taliban, Güncel, Haberler

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