Çavuşoğlu: "(Taliban yönetimi) Tanıma konusunda çok aceleci davranmıyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında basın toplantısı düzenledi. (5)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Taliban yönetimini) Tanıma konusunda çok aceleci davranmıyoruz. Çünkü atılması gereken adımları biz de tüm dünya gibi görmek istiyoruz"