Çavuşoğlu Tahran'da Ruhani ile Görüşecek

Çavuşoğlu Tahran'da Ruhani ile Görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İran'ın başkenti Tahran'da resmi temaslarda bulunacak.

Çavuşoğlu Tahran'da Ruhani ile Görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İran'ın başkenti Tahran'da resmi temaslarda bulunacak.

Bakan Çavuşoğlu, Tahran'daki temasları kapsamında İranlı mevkitaşı Cevat Zarif ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek.

Edinilen bilgiye göre,  Bakan Çavuşoğlu'nun bir gün sürmesi beklenen İran ziyaretinde bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınacak. - Tahran

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