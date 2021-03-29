- Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin ile görüştü

- Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya geldi.