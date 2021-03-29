Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkileri ele almak ve Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9'uncu Bakanlar Konferansı'na katılmak için geldiği Tacikistan'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, 2 günlük ziyareti kapsamında Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun temasları çerçevesinde Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı