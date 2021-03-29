Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin ile görüştü
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Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkileri ele almak ve Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9'uncu Bakanlar Konferansı'na katılmak için geldiği Tacikistan'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, 2 günlük ziyareti kapsamında Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun temasları çerçevesinde Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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