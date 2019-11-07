'Çavuşoğlu Sustukça Türkiye'nin İtibarı Sarsılıyor'
CHP Grup Başkanvekili Özel, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu hakkındaki "lobicilikten haksız kazanç elde etme" iddialarını cevaplamaya çağırdı, bakan konuşmadıkça Türkiye'nin itibarının zedelendiğini söyledi.
07.11.2019 20:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:46
CHP Grup Başkanvekili Özel, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu hakkındaki "lobicilikten haksız kazanç elde etme" iddialarını cevaplamaya çağırdı, bakan konuşmadıkça Türkiye'nin itibarının zedelendiğini söyledi
Kaynak: DailyMotion.com
VİDEO: 'Çavuşoğlu Sustukça Türkiye'nin İtibarı Sarsılıyor'