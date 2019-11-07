'Çavuşoğlu Sustukça Türkiye'nin İtibarı Sarsılıyor'

'Çavuşoğlu Sustukça Türkiye'nin İtibarı Sarsılıyor'

CHP Grup Başkanvekili Özel, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu hakkındaki "lobicilikten haksız kazanç elde etme" iddialarını cevaplamaya çağırdı, bakan konuşmadıkça Türkiye'nin itibarının zedelendiğini söyledi.

07.11.2019 20:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:46

CHP Grup Başkanvekili Özel, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu hakkındaki "lobicilikten haksız kazanç elde etme" iddialarını cevaplamaya çağırdı, bakan konuşmadıkça Türkiye'nin itibarının zedelendiğini söyledi



VİDEO: 'Çavuşoğlu Sustukça Türkiye'nin İtibarı Sarsılıyor'
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