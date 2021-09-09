Son dakika haberi: Çavuşoğlu, SMDK, Suriye Müzakere Komisyonu ve geçici hükümet yöneticileriyle buluştu
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Son dakika haberi: Çavuşoğlu, SMDK, Suriye Müzakere Komisyonu ve geçici hükümet yöneticileriyle buluştu

Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanlığına seçilen Salim el-Muslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Annas Abdeh ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa'yla görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanlığına seçilen Salim el-Muslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Annas Abdeh ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa'yla görüştü.

Muslat, Abdeh ve Mustafa ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Suriye halkının meşru temsilcisi olan Koalisyon'a ve Geçici Hükümet'e desteğimiz tam." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi: Çavuşoğlu, SMDK, Suriye Müzakere Komisyonu ve geçici hükümet yöneticileriyle buluştu
Son dakika haberi: Çavuşoğlu, SMDK, Suriye Müzakere Komisyonu ve geçici hükümet yöneticileriyle buluştu
Son dakika haberi: Çavuşoğlu, SMDK, Suriye Müzakere Komisyonu ve geçici hükümet yöneticileriyle buluştu
Son dakika haberi: Çavuşoğlu, SMDK, Suriye Müzakere Komisyonu ve geçici hükümet yöneticileriyle buluştu
Son dakika haberi: Çavuşoğlu, SMDK, Suriye Müzakere Komisyonu ve geçici hükümet yöneticileriyle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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