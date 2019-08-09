Çavuşoğlu: "(Suriye) Amerika ile orada terör koridorunu ortadan kaldırmak, onun yerine barış...

Çavuşoğlu: "(Suriye) Amerika ile orada terör koridorunu ortadan kaldırmak, onun yerine barış...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun Valiliğince düzenlenen etkinlikte Ticaret Odası üyeleri, yerel medya temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlere hitap etti.

09.08.2019 16:58
Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun Valiliğince düzenlenen etkinlikte Ticaret Odası üyeleri, yerel medya temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlere hitap etti.

Kaynak: AA
Çavuşoğlu:
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