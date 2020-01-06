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Çavuşoğlu: Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin bölgenin barış ve istikrarı için ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti.

06.01.2020 11:57 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:57
Çavuşoğlu: Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı 'nin öldürülmesinin bölgenin barış ve istikrarı için ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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