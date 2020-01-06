Çavuşoğlu: Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin bölgenin barış ve istikrarı için ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti.
06.01.2020 11:57 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:57
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin bölgenin barış ve istikrarı için ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti.
Kaynak: Dunya.com