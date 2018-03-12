Çavuşoğlu, Sudanlı Bakan Elrekaby'yi Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Sudan ilişkileriyle ilgili, "Her iki Cumhurbaşkanımızın da hedef olarak gösterdiği bir milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için bizler elimizden geleni yapmak durumundayız." dedi.

Çavuşoğlu, Sudan Maliye ve Ekonomi Bakanı E. Muhammed Osman Elrekaby ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen kabulde konuşan Çavuşoğlu, Sudan'ın Türkiye'nin Afrika'daki ortaklık politikasının önemli ülkelerinden biri olduğunu belirtti.

Güçlü ve istikrarlı bir Sudan'ın İslam dünyası ve bölge için çok önemli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "İki ülke arasındaki mevcut ticaret hacminin 400 milyon seviyelerinde olması gerçek potansiyeli yansıtmıyor. Her iki Cumhurbaşkanımızın da hedef olarak gösterdiği bir milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için bizler elimizden geleni yapmak durumundayız." diye konuştu.

Türkiye ve Sudan'ın önümüzdeki günlerde ortak çalışmalar gerçekleştireceğinin bilgisini veren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ulaştırma, tarım, enerji, sosyal projeler anlamında iki ülke arasında yapılan anlaşmaların iki ülkeyi daha da güçlü iş birliğini güçlendireceğini düşünüyorum. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum ki 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin görmüş olduğu hain darbe girişiminden sonra bu teröristlere ait iki okulu derhal Maarif Vakfına teslim ettiniz, devrettiniz. Bunun için sizlere ve Sudan halkına müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Hem Kuzey Darfur'da Alvinar Külliyesi'nin restorasyon süreci hem de Kızıldeniz eyaletindeki Sevakin Adası'na ilişkin çalışmalarımız planlandığı gibi sizlerin de desteğiyle büyük bir hızla devam ediyor."

"Projelerin sayısının artmasını bekliyoruz"

Sudan Maliye ve Ekonomi Bakanı Elrekaby de ziyaretin Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacminin arttıracağını söyledi.

TİKA'nın bölgedeki faaliyetlerine değinen Elrekaby, takdir ettiği projelerin sayılarının artmasını beklediklerini ifade etti. Elrekaby, "Sevakin Adası'nın turizme açılmasını, var edilmesini, ticaret merkezi haline gelmesini arzu etmekteyiz. Sayın Erdoğan, Sevakin Adası'nın sadece Sudanlı veya Türk turistlerine değil, bütün dünya turistlerine açılmasına ve geliştirilmesini umut etmektedir." diye konuştu.