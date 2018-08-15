Çavuşoğlu: "Sudan Afrika İçin de Bizim İçin de Çok Önemli, Çok Stratejik Bir Ülkedir"
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Mohamed Ahmed'in toplantının yapıldığı salona gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Mohamed Ahmed'in konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sudan...
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Mohamed Ahmed'in toplantının yapıldığı salona gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Mohamed Ahmed'in konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Mohamed Ahmed ortak basın toplantısı düzenledi. -1-