Çavuşoğlu: "Sudan Afrika İçin de Bizim İçin de Çok Önemli, Çok Stratejik Bir Ülkedir"

Çavuşoğlu: "Sudan Afrika İçin de Bizim İçin de Çok Önemli, Çok Stratejik Bir Ülkedir"

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Mohamed Ahmed'in toplantının yapıldığı salona gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Mohamed Ahmed'in konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sudan...

Çavuşoğlu:

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Mohamed Ahmed'in toplantının yapıldığı salona gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Mohamed Ahmed'in konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Mohamed Ahmed ortak basın toplantısı düzenledi. -1-

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