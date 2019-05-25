Çavuşoğlu: "Şu rakamlara baktığınız zaman, ortada organize bir çalma var"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kastamonulu MHP'liler iftar programı"na katıldı.

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"Sandıklarda 9 tane KHK ile atılanlar var. Bunlar kamu görevlisi bile değil, hiçbir yerde çalışmıyor. Peki KHK ile atılanlar kimlerdir, FETÖ'cülerdir, vatan hainleridir. O yüzden kamu görevlerinden atılanlar. Peki bu kamu görevinden atılanları kim getirdi de bu sandıklara yazdı? Bunun hesabını da elbette hukuk soracaktır, sormalıdır"

"Şu rakamlara baktığınız zaman, ortada organize bir çalma var. Bunu söyleyince alınıyorlar"

Kaynak: AA