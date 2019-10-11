Çavuşoğlu-Stoltenberg ortak basın toplantısı

11.10.2019 12:28

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde müttefiklerimizin de bizimle dayanışma sergilemesi en doğal ve en meşru beklentimizdir. 'Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz.' demek yetmez, bu dayanışmayı açık, net şekilde görmek istiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg'in ziyaretinin daha önce planlandığına, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı kritik bir dönemde gerçekleştiğine işaret eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir. Bugünkü görüşmemizde Sayın Genel Sekretere Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdik. İttifakımızın ve müttefiklerimizin ülkemizle güçlü dayanışma sergilemeleri beklentimizi bir kez daha vurguladık."

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin gerek ulusal düzeyde gerek NATO'nun aralarında bulunduğu uluslararası platformlarda, terörizme karşı ayrım gözetmeden, kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini söylediğini ve söylemeye devam edeceğini belirterek, "Türkiye olarak da bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin, hepsiyle, ideolojisi ne olursa olsun, kimi hedef alırsa alsın mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Son derece ağır bir külfet üstlendiğimiz çok iyi biliniyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Londra'da yapılacak NATO Liderler Toplantısı'nın da terörle mücadele mesajının verilmesi bakımından önem taşıdığını dile getirerek, Stoltenberg ile toplantıya 2 aydan az bir zaman kala gündemdeki konuları da ele aldıklarını anlattı.

Toplantının NATO'yu 2020'li yıllara hazırlamak bakımından önemli bir dönemeç olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, NATO devlet ve hükümet başkanlarının ittifaka ilişkin atılması gereken adımlar ve uygulamalar hakkında kararlar alacağını, ayrıca farklı sınamalara karşı ittifakın hazır bulunması için alınması gereken ilave tedbirleri görüşeceğini aktardı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ittifakın güneydoğusunda istikrarın sürdürülmesi bakımından kritik roller üstlendiğini ve bu rolünü devam ettireceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yaptığımız katkılarla müttefikler arasında son derece ağır bir külfet üstlendiğimiz çok iyi biliniyor. Sayın Genel Sekreterin ülkemizi ziyareti de esasen bu farkındalığın bir ifadesidir. Biz tabiatıyla katkılarımızı ve fedakarlıklarımızı önce ülkemizin ve halkımızın, milletimizin sonra da müttefiklerimizin güvenliği için yapmayı sürdüreceğiz. Ancak güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde müttefiklerimizin de bizimle dayanışma sergilemesi en doğal ve en meşru beklentimizdir. 'Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz.' demek yetmez, bu dayanışmayı açık, net şekilde görmek istiyoruz."

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğleden sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edeceğini ve gündeme dair değerlendirmeleri paylaşacağını aktardı.

(Sürecek)

Kaynak: AA