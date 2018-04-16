Çavuşoğlu-Stoltenberg Ortak Basın Toplantısı

ANKARA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Münbiç'te YPG unsurları kalmış. Buraları kimin yöneteceğine ya da buraların güvenliğiyle ilgili kimlerin görev alacağına ABD ile beraber karar vereceğiz, yol haritasına göre. Münbiç modeli başarıyla uygulandıktan sonra diğer bölgelerin de istikrara kavuşması için Münbiç modelini uygulayacağız. Kısaca çerçevesi bu. Detayları var. Onaylandıktan sonra detayları sizlerle paylaşabiliriz. Şimdi bu yol haritası uygulanırsa hiçbir problem yok." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bakanlıkta yaptığı ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg'in göreve geldiğinden bu yana Türkiye'yi 7'nci kez ziyaret ettiğini ve kendisini bir kez daha ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Her zaman kendisini desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bu ziyaretin NATO'nun 11-12 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak zirvesinin hazırlığı niteliğinde olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bu çerçevede zirve gündemindeki muhtemel konuları değerlendirdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "NATO Zirvesi'nin terörle mücadelede önemli kararlar almasını bekliyoruz. Genişleme politikasının da bu zirvede teyit edilmesini bekliyoruz. Makedonya, Bosna Hersek ve Gürcistan'ın NATO'ya dahil edilmesi için gerekli süreçlerin başlatılmasını, somut adımların atılmasını destekliyoruz. Kısaca NATO'nun genişlemesinden yanayız." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg'in Türkiye'ye verdiği destek için teşekkür eden Çavuşoğlu, Stoltenberg'in, karşı karşıya kaldığı tehditlerde Türkiye'nin yanında olan ve dünyaya anlatan bir genel sekreter olduğunun altını çizdi.

"Tehdidin illa bir bloktan gelmesi şart değil. NATO, müttefiklerini tehditlerden korumak için kurulmuştur." diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terörün adı ne olursa olsun birlikte çalışmaları gerektiği vurgusu yaptı.

Çavuşoğlu, sadece belli ülkelerin, müttefiklerin tehditlerini dikkate almanın doğru olmayacağını dile getirerek, Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadele ettiğini, diğer müttefiklerin de bu çizgiye gelmesini arzu ettiklerini anlattı.

Türkiye'nin NATO'ya en çok katkı veren ülke olduğunu ve NATO'nun yurt dışı misyonlarını da desteklemeyi sürdüreceğini belirten Çavuşoğlu, "NATO'nun birliği beraberliği önemli. NATO da Türkiye'nin beklentilerini karşılamalıdır. Hava savunma sistemi konusundaki beklentilerimizin de karşılanmasını bekliyoruz." dedi.

"Terörle mücadelede daha fazla destek bekliyoruz"

Zaman zaman bazı NATO üyesi ülkelerden Türkiye'nin üyeliğine karşı sesler yükseldiğinin anımsatılması üzerine Bakan Çavuşoğlu, söz konusu çıkışların birincil ve yetkili kişilerden gelmediğini, dolayısıyla bunları büyütmemek gerektiğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na NATO'nun desteği ve Türkiye'nin bölgede ABD ile ilişkilerine yönelik bir soru üzerine, terör örgütleriyle mücadele etmenin sadece bir müttefikin görevi olmaması gerektiğini belirterek, "Her şeyden önce müttefiklere ve NATO'ya bizim çağrımız, terörle mücadelede bize daha fazla destek vermeleri yönünde. Bugün müttefiklere yönelik en büyük tehdit terördür, terör örgütleridir." şeklinde konuştu.

Terörle mücadelede çifte standarttan uzak durmak gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrin operasyonunu sürdürürken bölgede NATO'dan herhangi bir destek istemediğini hatırlattı.

Stoltenberg'in de belirttiği gibi son derece şeffaf, başarılı bir operasyon yürüttüklerini, sivillerin ölmediğini ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YPG ile ABD'nin Rakka'daki operasyonlarına bakın, Musul operasyonuna bakın, diğer şehirlerde, rejimin saldırılarına bakın. Yüzlerce, binlerce sivil öldü. Kısa sürede de operasyon tamamlandı. Şimdi buralara insani yardım ulaştırmada, bu insanların yaşam standartlarını yükseltmede, ihtiyaçlarını karşılamada, hep beraber iş birliği yapmamız lazım. Bu tabii doğrudan NATO'nun görevi değil ama müttefiklerimizin burada iş birliği yapması lazım."

Münbiç ve diğer bölgeler konusunda ABD ile daha önce bir anlayışa vardıklarını söyleyen Çavuşoğlu, şimdi ortada bir taslak yol haritası bulunduğunu, ABD'nin yeni dışişleri bakanı göreve geldiği zaman uygulama safhasına geçileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Münbiç'te YPG unsurları kalmış. Buraları kimin yöneteceğine ya da buraların güvenliğiyle ilgili kimlerin görev alacağına ABD ile beraber karar vereceğiz, yol haritasına göre. Münbiç modeli başarıyla uygulandıktan sonra diğer bölgelerin de istikrara kavuşması için Münbiç modelini uygulayacağız. Kısaca çerçevesi bu. Detayları var. Onaylandıktan sonra detayları sizlerle paylaşabiliriz. Şimdi bu yol haritası uygulanırsa hiçbir problem yok." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)