Çavuşoğlu, STK temsilcileri ile bir araya geldi
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Çavuşoğlu, STK temsilcileri ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımcılarla selamlaşması Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar MARDİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mardin'de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

27.02.2020 17:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:20
Çavuşoğlu, STK temsilcileri ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı 'nun katılımcılarla selamlaşması

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'de faaliyet gösteren temsilcileri ile bir araya geldi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Çavuşoğlu, STK temsilcileri ile bir araya geldi
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