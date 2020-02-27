Çavuşoğlu, STK temsilcileri ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımcılarla selamlaşması Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar MARDİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mardin'de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.
27.02.2020 17:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:20
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımcılarla selamlaşması
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar MARDİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mardin'de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.
Kaynak: AA