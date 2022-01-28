Çavuşoğlu, Sri Lankalı mevkidaşı Peiris ile anlaşma imzaladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris'le birlikte Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya engel Olma Anlaşması'nı imzaladı.

Demirören Haber Ajansı - Dünya