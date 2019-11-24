Çavuşoğlu Sri Lanka'nın yeni Dışişleri Bakanı Gunawardena'yı tebrik etti
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Çavuşoğlu Sri Lanka'nın yeni Dışişleri Bakanı Gunawardena'yı tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile telefonda görüştü.

24.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:06
Çavuşoğlu Sri Lanka'nın yeni Dışişleri Bakanı Gunawardena'yı tebrik etti

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu görüşmede, Sri Lanka Dışişleri Bakanlığına getirilen Gunawardena'yı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Kaynak: AA
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