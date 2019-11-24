Çavuşoğlu Sri Lanka'nın yeni Dışişleri Bakanı Gunawardena'yı tebrik etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile telefonda görüştü.
24.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:06
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu görüşmede, Sri Lanka Dışişleri Bakanlığına getirilen Gunawardena'yı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Kaynak: AA