Çavuşoğlu: Srebrenitsa ile ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ayın 11'inde Srebrenitsa soykırımı ile ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz. Srebrenitsa soykırımını ilk defa anacak biz de buna katkı sağlıyoruz." dedi.