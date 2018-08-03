Çavuşoğlu: Sorunlar Üzerinde Birlikte Çalışmak Üzere Mutabık Kaldık

– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada "Sorunlar üzerinde birlikte çalışmak üzere mutabık kaldık" dedi.

Çavuşoğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Az önce muhattabım Mike Pompeo ile görüştük.

"Ülkeler arasında sorunlar olabilir, görüş ayrılığı olabilir.

"Fakat biz Türkiye olarak bu sorunları her zaman diplomasiyle çözmeye gayret ettik.

"Yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını söyledik hep, bugün de burada bunu tekrarladık.

"Varolan sorunları nasıl çözeceğimizi değerlendirdik. Bu anlamda çok yapıcı bir görüşme olduğunu söyleybilirim.

"Sorunların hepsinin birden çözülmesi beklenemez.

"Fakat birlikte çalışmak üzere mutabık kaldık.

"Ülkelerimize döndüğümüzde de birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

"Münbiç'teki yol haritası, Idlib konusu dahil, diğer alanlarda da hangi adımları atabileceğimizi değerlendirdik." - İstanbul