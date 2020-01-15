Çavuşoğlu: "Son zamanlarda içerideki köklü tartışmalardan dolayı AB'nin zayıfladığını görüyoruz"
Haberler » Güncel » Çavuşoğlu: "Son zamanlarda içerideki köklü tartışmalardan dolayı AB'nin zayıfladığını görüyoruz" - Haber

Çavuşoğlu: "Son zamanlarda içerideki köklü tartışmalardan dolayı AB'nin zayıfladığını görüyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA'da "Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası" konulu...

15.01.2020 15:05 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:08
Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı 'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA'da "Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası" konulu panelde konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu: "Son zamanlarda içerideki köklü tartışmalardan dolayı AB'nin zayıfladığını görüyoruz"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler