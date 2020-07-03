Çavuşoğlu: "Son iki yılda Türkiye'ye gelen Ukraynalı turist sayısı iki kat arttı" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gazetecilerin sorularını cevaplaması - Çavuşoğlu: "Ülkemizde son iki yılda Ukraynalı turist sayısı iki kat arttı"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu VIII.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gazetecilerin sorularını cevaplaması - Çavuşoğlu: "Ülkemizde son iki yılda Ukraynalı turist sayısı iki kat arttı" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu VIII. Toplantısı"na katıldı. Kaynak: AA