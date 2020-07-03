Çavuşoğlu: "Son iki yılda Türkiye'ye gelen Ukraynalı turist sayısı iki kat arttı"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gazetecilerin sorularını cevaplaması - Çavuşoğlu: "Ülkemizde son iki yılda Ukraynalı turist sayısı iki kat arttı"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu VIII.
03.07.2020 19:32 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:04
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gazetecilerin sorularını cevaplaması - Çavuşoğlu:
"Ülkemizde son iki yılda Ukraynalı turist sayısı iki kat arttı"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu VIII. Toplantısı"na katıldı.
Kaynak: AA