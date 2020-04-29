Çavuşoğlu, "Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı"na katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği'nin düzenlediği "Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı"na katıldı.
29.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:22
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği'nin düzenlediği "Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı"na katıldı.
Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrasında siyasi geçiş ve barış süreçlerini desteklemek için birlikte atılabilecek adımları ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Dost ve kardeş Somali'nin her daim yanındayız." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA