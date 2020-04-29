Çavuşoğlu, "Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı"na katıldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği'nin düzenlediği "Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı"na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği'nin düzenlediği "Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı"na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrasında siyasi geçiş ve barış süreçlerini desteklemek için birlikte atılabilecek adımları ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Dost ve kardeş Somali'nin her daim yanındayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA