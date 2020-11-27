Çavuşoğlu, Somali Dışişlerinden Sorumlu Devlet ????Bakanı Balal Mohamed ile görüştü
27.11.2020 19:43 | Son Güncelleme: 27.11.2020 19:46
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlenen İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında Somali Dışişlerinden Sorumlu Devlet ????Bakanı Balal Mohamed ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlenen İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında Somali Dışişlerinden Sorumlu Devlet ????Bakanı Balal Mohamed ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı