Çavuşoğlu: "Sokakta Sohbet Ettiğimiz CHP'lilerin Yüzde 100'ü İzmir'in Geri Kaldığını Kabul Ediyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün sokakta sohbet ettiğimiz CHP'lilerin yüzde 100'ü İzmir'in geri kaldığını kabul ediyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, AK Parti Karabağlar Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan da hazır bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı İzmir adayı Zeybekci ve başkan adayı Doğan, burada ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla açılışa gelen vatandaşlara seslendi. Sözlerine "Artık İzmir halkı bir değişim istiyor" diyerek başlayan Bakan Çavuşoğlu, "Artık İzmirliler, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişte oy veren İzmirli hemşehrilerimiz enayi yerine konulmaktan bıkmış, oy vermiş hizmet alamamış; şimdi değişiklik istiyor ve hasretle Nihat Zeybekci'yi bekliyor. Artık İzmirliler ideolojik davranmıyor, İzmir'i, İzmir'e hizmetkar olabilecek arkadaşlara emanet etmek istiyor. Bugün sokakta sohbet ettiğimiz CHP'lilerin yüzde 100'ü İzmir'in geri kaldığını kabul ediyor. Yarıdan fazlası da bu dönemde Nihat Zeybekci'ye oy vereceğini söylüyor, Bilal Doğan'a oy vereceğini söylüyor. Bazı CHP'li arkadaşlar da eleştirdiğimiz zaman 'siz İzmirlileri kötülüyorsunuz' diyor. Biz İzmirlileri kötülemiyoruz" diye konuştu.

"Hepsini PKK belirledi"

CHP'li belediyelerin hizmet değil bahane ürettiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

" 'Ankara'dan buraya yatırım gelmiyorlar da ondan' diyorlar. Ben Antalyalıyım, 17 yılda Antalya'ya devletimizin yaptığı yatırım miktarı 40 milyar TL. Son 6 senede devletimizin İzmir'de yaptığı yatırım miktarı 67 milyar. Peki buna rağmen İzmir niye geri kaldı? Çünkü belediyecilikte hiçbir şey olmuyor da ondan."

Çavuşoğlu ayrıca, Cumhur İttifakı olarak tüm Türkiye'de adayları ve belediye meclis üyelerini oturup MHP ile birlikte karar verdiklerini kaydederken, Millet İttifakı için de, "Sadece İzmir'de değil, HDP adına belediye meclis listelerine istisnasız girenlerin hepsinin ama hepsini PKK belirledi. Vatandaş da görüyor" ifadelerini kullandı.

"Efelenmeye değil, efeler gibi dimdik durmaya geldik"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de kürsüye çıktığı sırada kendisine "Efe" diye seslenen vatandaşlara, "Biz efelenmeye değil, efeler gibi dimdik durmaya geldik. Biz hükmetmeye değil, hizmetkar olmaya geldik" dedi.

Zeybekci, "Artık yılları çalınan, yıllardan beri mazeretlerle unutulan, 20 yıldan beri 'ama, fakat, ancak, lakin' diyerek, bırak patinaj yapmayı geriye doğru götürülen İzmir, ayaklarının üzerinde layık olduğu yere gelmeye hazır mı? Artık 'bahane yok, mazeret yok yola devam' diyoruz. 20 yılda ne kadar ihmal edilmişlik varsa 5 yılda onu kazanmaya geldik. İzmir artık bir daha çöple anılmayacak. Sıfır atık projesiyle çöp tesislerinde gaz üreterek bunları yapacağız. Diyebilirler bize, 'sen biliyor musun bunları?' Evet yaptım da geldim. Bizim dört meselemiz var ve dört 'ç'miz var. Çukur, çamur, çöp, çarpık yapı. Dört tane 'ç' gidecek, tek 'ç' gelecek. Çiçek gibi İzmir gelecek inşallah" dedi.

"Biz açıklayacağız onu söyleyeyim"

Vatandaşların "İzmir'in efesi Nihat Zeybekci" demesi üzerine Zeybekci, "Eskiden bakanken 'kabinenin efesi Nihat Zeybekci' derlerdi. Öyle deyince, bizde bir tane efe var Ankara'da. O zaman başımıza bela alıyorduk ama İzmir'de olabilir" dedi.

Bunun üzerine vatandaşlar 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları attı. Zeybekci, Millet İttifakı ile ilgili, "Örtülü, gizli, kapı arkasında pazarlıklarla ittifak yaptılar, şimdi 'açıkla' diyorum. Meclis üyeleri listesinde dağdan gelenlere hangi ilçelere; biz açıklayacağız onu söyleyeyim. Biz onların içinde neler var açıklayacağız. Milletim bilsin. Bak Cumhur İttifakı'na, yan yana duruyor muyuz? Meclis üyeleri listemiz şeffaf mı? E sen de söyle niye utanıyorsun, niye gizliyorsun? Çünkü borçlular, çünkü oradan yönetiliyorlar" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılış kurdelesi kesildi. - İZMİR

Kaynak: İHA