Çavuşoğlu: "(Soçi'de Düzenlenecek Üçlü Zirve) Siyasi Çözüme Daha Fazla Odaklanmamız Gerekiyor"
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil'in soruları yanıtlaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil, ortak basın toplantısı düzenledi.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil'in soruları yanıtlaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil, ortak basın toplantısı düzenledi. (6)