Çavuşoğlu: "Sınırımızın Ötesindeki Terörü Temizlemek İçin Ne Gerekiyorsa Yapacağız"

Çavuşoğlu: "Sınırımızın Ötesindeki Terörü Temizlemek İçin Ne Gerekiyorsa Yapacağız"

- "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" toplantısında konuştu.

- "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" toplantısında konuştu. -3-

Kaynak: AA
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