Çavuşoğlu: "Sınırımızın Ötesindeki Terörü Temizlemek İçin Ne Gerekiyorsa Yapacağız"
- "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" toplantısında konuştu.
- "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" toplantısında konuştu. -3-
Kaynak: AA