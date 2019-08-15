Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Tunis ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis'i karşılaması Çavuşoğlu ile Tunis'in tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile biraraya geldi.
15.08.2019 10:44
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis'i karşılaması
Çavuşoğlu ile Tunis'in tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile biraraya geldi.
Kaynak: AA