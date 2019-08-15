Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Tunis ile görüştü

15.08.2019 10:44

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis'i karşılaması

Çavuşoğlu ile Tunis'in tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile biraraya geldi.

Kaynak: AA