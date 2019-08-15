Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Tunis ile görüştü

Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Tunis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis'i karşılaması Çavuşoğlu ile Tunis'in tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile biraraya geldi.

15.08.2019 10:44
Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Tunis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis'i karşılaması
Çavuşoğlu ile Tunis'in tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile biraraya geldi.

Kaynak: AA
Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Tunis ile görüştü
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