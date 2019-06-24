Çavuşoğlu-Sezibera ortak basın toplantısı

Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera, Türk iş adamlarını yatırım yapmaları için ülkesine davet ederek, "Türk iş adamlarının Afrika'da gelişen bu sürece katkıda bulunmalarını ve bu süreçten faydalanmalarını arzu ederiz. Herhangi bir şekilde yardıma ihtiyacınız olursa Ruanda her zaman sizlere bu desteği vermeye hazır." dedi.

Sezibera ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığındaki ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ankara'ya yaptığı ziyaret kapsamında son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Sezibera, Çavuşoğlu ile görüşmesinde hem bölgesel hem uluslararası konularda yapılacak iş birliklerini değerlendirdiklerini belirtti.

Sezibera, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde ne gibi gelişmeler yaşandığını da ele aldıklarını belirterek, bu kapsamda Ruanda ve Türkiye'nin iş birliği yapabileceklerini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yakın zaman önce başlasa da hızlı bir ivme kazandığına dikkati çeken Sezibera, Çavuşoğlu'nun 3 yıl önce Ruanda'ya gerçekleştirdiği ziyareti anımsattı.

Ekonomik ilişkiler

Sezibera, iki ülke arasında diplomatik, hizmet ve servis pasaportlarına vize muafiyeti öngören bir anlaşma imzaladıklarını belirterek, "Nihayetinde tüm pasaportlar için vize gerekliliğini ortadan kaldıracağımızı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Türk Hava Yollarının (THY) Ruanda'ya direkt uçuşları olduğuna dikkati çeken Sezibera, bu uçuşlar sayesinde iki ülke arasındaki ziyaretlerin hızlanacağını kaydetti.

Sezibera, Ruanda'nın son derece güvenli bir ortam içinde geniş ürünler sunduğunu belirterek, "Türkiye'deki turistlerin de mutlaka Ruanda'yı destinasyon olarak tercih etmelerini arzu ederiz." diye konuştu.

İkili ilişkilerin sadece hükümetler arasında değil, parlamentolar, halk ve iş dünyası arasında da sürdürüldüğünü söyleyen Sezibera, "Ekonomik iş birliği elbette Türkiye ile ilişkilerimizin omurgasını oluşturuyor. Ruanda, Türkiye için en önemli doğrudan yatırım yerlerinden bir tanesi. 387 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz ve aynı zamanda Türkiye, Ruanda'da bin 177 kadar istihdam sağlamış durumda." dedi.

Sezibera, Türkiye'nin Ruanda'da inşaat, hizmet, madencilik ve enerji alanında önemli yatırımlar yaptığını ve bundan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bir Türk firmasının Ruanda'nın 100 megabaytlık bir enerji santrali kuruyor olması bizim için çok büyük bir memnuniyet. 358 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirecekler." diye konuştu.

Bu nedenle Ruanda'da Türk iş dünyası için önemli fırsatlar olduğunu vurgulayan Sezibera, iki ülkenin birlikte yapabileceği çok şey olduğunun altını çizdi.

Sezibera ayrıca Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a davetiye gönderdiğini belirterek, uygun bir zamanda Erdoğan'ı ülkelerinde ağırlamak istediklerini bildirdi.

"Afrikalılar için son derece heyecanlı süreçlerden geçiyoruz"

Sezibera, Ruanda'da 25 yıl önce gerçekleşen soykırımın ardından önemli gelişmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu sürecin ardından Ruanda, çok ciddi bir ilerleme gösterdi. Son 10 sene içinde, yılda ortalama olarak yüzde 7-8'lere varan büyüme oranlarını gerçekleştirebildik." diye konuştu.

Mevcut durumda Ruanda'nın dünyada en hızlı büyüyen 6 ülkeden biri olduğuna işaret eden Sezibera, kadınların ülke ekonomisinde önemli rol oynadığını vurguladı. Sezibera, hem Afrika'ya hem dünyanın geri kalanına açık kapı politikası uyguladıklarını anlattı.

Sezibera, Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması'nı ilk imzalayan ülkelerden birinin Ruanda olduğunu kaydederek, "Afrikalılar için son derece heyecanlı, ilginç süreçlerden geçiyoruz." dedi.

Türkiye'deki ticaret dünyası ve iş adamlarını da Afrika'ya davet eden Sezibera, "Türk iş adamlarının Afrika'da gelişen bu sürece katkıda bulunmalarını ve bu süreçten faydalanmalarını arzu ederiz. Herhangi bir şekilde yardıma ihtiyacınız olursa Ruanda her zaman sizlere bu desteği vermeye hazır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA