Çavuşoğlu-Sezibera ile ortak basın toplantısı - İmza töreni

Çavuşoğlu-Sezibera ile ortak basın toplantısı - İmza töreni

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera'nın gelişi -İmza töreninden detaylar -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera'nın gelişi
-İmza töreninden detaylar
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA
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