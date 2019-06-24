Çavuşoğlu-Sezibera ile ortak basın toplantısı - İmza töreni

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera'nın gelişi

-İmza töreninden detaylar

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA