Çavuşoğlu, Senegal'de iş insanları ve kurum temsilcileriyle görüştü
Çavuşoğlu, Senegal'de iş insanları ve kurum temsilcileriyle görüştüSenegal, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal'de Türk iş insanları ve kurum temsilcileriyle görüştü.
10.09.2020 21:08 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:17
Çavuşoğlu, Senegal'de iş insanları ve kurum temsilcileriyle görüştü
Senegal, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal'de Türk iş insanları ve kurum temsilcileriyle görüştü.
Kaynak: DHA