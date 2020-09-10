Çavuşoğlu, Senegal'de iş insanları ve kurum temsilcileriyle görüştü Çavuşoğlu, Senegal'de iş insanları ve kurum temsilcileriyle görüştüSenegal, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal'de Türk iş insanları ve kurum temsilcileriyle görüştü.

Çavuşoğlu, Senegal'de iş insanları ve kurum temsilcileriyle görüştü Senegal, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal'de Türk iş insanları ve kurum temsilcileriyle görüştü. Kaynak: DHA