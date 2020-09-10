Çavuşoğlu, Senegal'de iş insanları ve kurum temsilcileriyle görüştü
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Çavuşoğlu, Senegal'de iş insanları ve kurum temsilcileriyle görüştü

Çavuşoğlu, Senegal'de iş insanları ve kurum temsilcileriyle görüştüSenegal, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal'de Türk iş insanları ve kurum temsilcileriyle görüştü.

Çavuşoğlu, Senegal'de iş insanları ve kurum temsilcileriyle görüştü
10.09.2020 21:08 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:17

Çavuşoğlu, Senegal'de iş insanları ve kurum temsilcileriyle görüştü

Senegal, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal'de Türk iş insanları ve kurum temsilcileriyle görüştü.

Kaynak: DHA

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