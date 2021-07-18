Çavuşoğlu, sele kapılan Türk çiftin hayatını kurtaran Avusturyalı komşularıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Hallein kasabasında sele kapılan Salih ve Ayşe Karaaslan çiftini kurtaran Avusturyalı komşuları Alexander Eisenmann ile telefonda görüşerek, ortaya koyduğu cesaret için kendisine teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Hallein kasabasında sele kapılan Salih ve Ayşe Karaaslan çiftini kurtaran Avusturyalı komşuları Alexander Eisenmann ile telefonda görüşerek, ortaya koyduğu cesaret için kendisine teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Avusturya'nın Salzburg kentindeki sel felaketinde, Türk vatandaşları Karaaslan çiftini kurtaran komşuları Eisenmann ile görüştüğünü belirterek, "Yabancı düşmanlığının ve İslam karşıtlığının arttığı bu dönemde ortaya koyduğu cesaret ve insanlığı için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Avusturya'nın Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletine bağlı Hallein kasabasında, sağanağın yol açtığı sele kapılan Salih ve Ayşe Karaaslan çiftini, Avusturyalı komşuları Eisenmann kurtarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz