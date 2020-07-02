Çavuşoğlu-Seehofer görüşmesi Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılaması Seehofer-Çavuşoğlu karşılama diyalogları Görüşmeden detaylar BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya İçişleri Bakanı...

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılaması

Seehofer-Çavuşoğlu karşılama diyalogları

Görüşmeden detaylar BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile görüştü.

Kaynak: AA