Çavuşoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın (BAE) ziyareti konusunda 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın mensuplarının sorularını yanıtlaması ABU DABİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın mensuplarının sorularını yanıtlaması ABU DABİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.