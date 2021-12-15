Çavuşoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın (BAE) ziyareti konusunda 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz" - Haberler
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Çavuşoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın (BAE) ziyareti konusunda 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz"

AA - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın mensuplarının sorularını yanıtlaması ABU DABİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın mensuplarının sorularını yanıtlaması ABU DABİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu: Sayın Cumhurbaşkanımızın (BAE) ziyareti konusunda 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz

Çavuşoğlu: Sayın Cumhurbaşkanımızın (BAE) ziyareti konusunda 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz

Çavuşoğlu: Sayın Cumhurbaşkanımızın (BAE) ziyareti konusunda 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın (BAE) ziyareti konusunda 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın (BAE) ziyareti konusunda 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz"

 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Ermenistanla normalleşme) 'Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz'

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AA - Son Dakika Haberleri

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