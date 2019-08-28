Çavuşoğlu: Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız."
Belarus'un ardından Estonya'ya geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Jüri Ratas ile görüştü.
Dışişleri Bakanı ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan F-35 savaş jetleri krizine de değindi. Savaş uçağına Türkiye'nin ihtiyacı olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız." dedi. Euronews.com'da Görüntüle