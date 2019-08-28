Çavuşoğlu: Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız

28.08.2019 20:15

Belarus'un ardından Estonya'ya geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Jüri Ratas ile görüştü.



Dışişleri Bakanı ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan F-35 savaş jetleri krizine de değindi. Savaş uçağına Türkiye'nin ihtiyacı olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız." dedi. Euronews.com'da Görüntüle