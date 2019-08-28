Çavuşoğlu: Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız

Çavuşoğlu: Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız."

28.08.2019 20:15
Çavuşoğlu: Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız

Belarus'un ardından Estonya'ya geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Jüri Ratas ile görüştü.


Dışişleri Bakanı ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan F-35 savaş jetleri krizine de değindi. Savaş uçağına Türkiye'nin ihtiyacı olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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