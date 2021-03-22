Çavuşoğlu - Satterfield görüşmesi
22.03.2021 16:32 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:36
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı