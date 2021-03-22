Çavuşoğlu - Satterfield görüşmesi
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Çavuşoğlu - Satterfield görüşmesi

22.03.2021 16:32 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:36

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü.

Çavuşoğlu - Satterfield görüşmesi
Çavuşoğlu - Satterfield görüşmesi
Çavuşoğlu - Satterfield görüşmesi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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