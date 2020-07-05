Çavuşoğlu: "Şartları iyi olan Türkiye'yi görmezden gelirseniz, o zaman kendi vatandaşınız da...
"Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısında konuştu.
05.07.2020 12:31 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:14
"Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısında konuştu. (4)
Kaynak: AA