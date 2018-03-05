Çavuşoğlu: "Salih Müslüm Nereye Giderse Gitsin Peşini Bırakmayacağız"
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Çavuşoğlu: "Salih Müslüm Nereye Giderse Gitsin Peşini Bırakmayacağız"

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Salih Müslüm'ün iadesi) Bu çabalarımız sadece Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslüm nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız."

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