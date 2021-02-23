Çavuşoğlu: "Sağlık konusunu bile siyasete alet eden ülkeler var"
23.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:42
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı