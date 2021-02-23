Çavuşoğlu: "Sağlık konusunu bile siyasete alet eden ülkeler var"
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Çavuşoğlu: "Sağlık konusunu bile siyasete alet eden ülkeler var"

23.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:42

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Çavuşoğlu: 'Sağlık konusunu bile siyasete alet eden ülkeler var'
Çavuşoğlu: 'Sağlık konusunu bile siyasete alet eden ülkeler var'
Çavuşoğlu: 'Sağlık konusunu bile siyasete alet eden ülkeler var'
Çavuşoğlu: 'Sağlık konusunu bile siyasete alet eden ülkeler var'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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