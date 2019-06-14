Çavuşoğlu: S-400 konusunda ABD yaptırım uygularsa sessiz kalmayız, atacağımız adımlar var
Mevlüt Çavuşoğlu: S-400'lerle ilgili ABD yaptırım uygularsa biz de karşılık veririz
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) S-400 konusunda Ankara'ya bir yaptırım uygularsa buna sessiz kalınmayacağını söyledi. Çavuşoğlu, "ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa bizimde atacağımız adımlar var" şeklinde konuştu.
Çavuşoğlu, Suriye konusunda da "(Rusya'nın garantörlüğü) Rejime söz geçiremiyoruz mazeretini kabul edemeyiz" diyerek Moskovayı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com