Çavuşoğlu: S-400 Anlaşmasına Bağlıyız (3)

LAVROV: S-400 TEDARİKİ ÇALIŞMALARINI MEMNUNİYETLE TAKİP EDİYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye- Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. İki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşacaklarını vurgulayan Lavrov, "Türk akımı olsun, nükleer santral olsun, bütün bu projeler, bizim belirlediğimiz takvim kapsamında devam ediyor. Zamanında devreye alınacaktır. Askeri, savunma iş birliği konularını toplantıda ele aldık. S-400 savunma sistemlerinin tedariki konusunda çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz" dedi.

Ülkesinden Türkiye'ye giden Rus turist sayısında yüzde 25 artış olduğunu kaydeden Lavrov, vatandaşlarının güvenliğini sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti. Vizelerin kaldırılmasına yönelik de değerlendirmede bulunan Lavrov, "Hususi, görev pasaport sahibi ve profesyonel sürücülere vize muafiyeti üzerine çalışıyoruz. Türkiye'ye gelen veya yaşayan vatandaşlarımıza ibadet imkanı sağlayan Türkiye'ye minnettarız" diye konuştu.

'SURİYE'DE ANAYASA KOMİSYONU KURULMASINI HIZLANDIRDIK'

Toplantıda, öncelikli konular arasında Suriye olduğunu belirten Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) kararı kapsamında çalışmaların devam ettirilmesinden yana olduklarını vurgulayarak, "Astana formatı kapsamında Türkiye, Rusya, İran aktif olarak çalışıyoruz. Astana çözüme katkı sağlıyor. Bu formata engel olmak isteyenler de var ama Suriye'de Anayasa Komisyonu kurulması çalışmalarını hızlandırdık. BM, Suriye hükümeti ve muhalefetle iş birliği içinde bu çalışmaları yürütüyoruz. Anayasa Komisyonu kurulmuş olması Cenevre sürecinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Mültecilerin barış içinde ülkelerine dönebilmesi önemli. Beşeri ortamın iyileştirilmesi önem arz ediyor. Askerden arındırılmış bölge çalışmaları devam ediyor. Suriye arazisinde terörizmin ortadan kaldırılması için müşterek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

'GOLAN TEPELERİ' AÇIKLAMASI: ULUSLARARASI İLİŞKİLER İLKESİ İHLAL EDİLİYOR

ABD'nin Golan Tepeleri kararını da değerlendiren Lavrov, "Bu adım İsrail'deki seçimler kapsamında değerlendiriliyor ama bunun başka bir boyutu var. Öyle hissediyorum ki bu bilinçli olarak 'Ben her şeyi yaparım' gösterisidir. Bu gösteri, ültimatom ve tehditle yapılan şey. Bu bir nevi ABD'nin dış politikada uyguladığı yeni bir aracı. Bu tür ilişkiler uluslararası hukuka aykırı. Burada düşünülebilen uluslararası ilişkiler ilkesi ihlal edilmekte ve çiğnenmektedir. Güvenlik Konseyi'nin Orta Doğu çözüm sürecinin Golan Tepeleri kararına aykırı bir davranıştır" diye konuştu.

'ARAPLARIN YAŞADIKLARI TOPRAKLARA DÖNMELERİ GEREK'

ABD'nin Suriye'den çekilmesine yönelik de açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Biz Türk meslektaşlarımızla bu konuyu ele alıyoruz. Suriye'nin kuzeydoğusuyla ilgili ortak yaklaşımımız var. Bunu Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyarak ve Türkiye'nin de güvenliğini göz önünde bulundurarak yapmamız gerekir. Türkiye ile Suriye arasındaki sınırdan bahsediyoruz. Komşulardan birinin burada devre dışı bırakılması mümkün değil. Adana Sözleşmesi güzel bir altyapı oluşturdu. Fırat'ın doğusunda olup bitenlerle ilgili ABD çekildiğini söyledi ama henüz çekilmedi. Orada oluşmuş durumu, ABD'nin girmesinden önceki duruma döndürmek gerekir. Arapların yaşadıkları topraklara dönmeleri gerekmektedir" dedi.

Kaynak: DHA